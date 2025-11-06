Школьники изучат семена томатов, побывавших в космосе на спутнике Бион-М

На спутник были отобраны семена из «помидорных столиц» — Ивье и Минусинска. семена находились на орбите месяц.

По инфомации Российской газеты, ученики гимназий №1 (Ивье), школы №9 (Минусинск) и московской школы №1980 сравнят влияние космических условий на развитие растений. Школьники должны прорастить семена в невесомости, при экстремальных температурах и космической радиации, а затем сравнить результаты с контрольной группой земных растений.

Эксперимент важен для науки и разработки систем жизнеобеспечения для космических миссий. Проект также демонстрирует успешное научно-образовательное сотрудничество в Союзном государстве.

«Полученные данные могут быть использованы при разработке систем жизнеобеспечения для длительных космических миссий. Кроме того, проект демонстрирует успешную модель научно-образовательного сотрудничества в рамках Союзного государства», — сказано в материале.