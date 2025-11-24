В Москве прошел шоу-финал True Tech Champ: битвы роботов и призы до 4 млн рублей

В Москве прошел шоу-финал True Tech Champ: битвы роботов и призы до 4 млн рублейЗаявки отправили более 14 тысяч человек
Соревнования были разделены на два направления. В первом участники индивидуально решали алгоритмические задачи. Во втором команды программировали роботов для автономного прохождения сложных трасс с нестандартными поверхностями и парящими платформами. Кульминацией стала битва роботов в гибридной реальности. Комментатором события выступил блогер Илья Куруч.
Победители в индивидуальном алгоритмическом зачете:
- Первое место и 1 млн рублей: Максим Гороховский (Москва).
- Второе место и по 500 тыс. рублей: Владислав Жиганов (Москва) и Александр Бабин (Москва).
- Третье место и по 250 тыс. рублей: Максим Кравченко (Москва), Сергей Золотарев (Йошкар-Ола), Денис Мустафин (Долгопрудный).
Победители в командном робототехническом зачете:
- Первое место и 4 млн рублей: команда «Зато по ГОСТу» (Андрей Семенищев из Йошкар-Олы и Михаил Семенищев из Москвы).
- Второе место и 2,5 млн рублей: команда Bournemouth (Владимир Егоров и Кирилл Павлов из Москвы).
- Третье место и 1 млн рублей: команда #1 private chiwawa club (Денис Колсанов и Надежда Алюкина из Казани).
Общий призовой фонд - более 10 млн рублей.
Помимо состязаний, программа включала лекции от экспертов. Автор книги AI Agents in Action Майкл Лэнхем провел онлайн-воркшоп по ИИ-агентам, а директор по североамериканскому бизнесу в Unitree Robotics Тони Янг выступил с докладом о будущем человекоподобных роботов. Иван Калинов, генеральный директор «Яндекс Роботикс» поделился опытом внедрения технологий, а Валентин Малых, руководитель фундаментальных исследований MWS AI, рассказал о тонкостях развертывания RAG-систем.
Для гостей работали развлекательные зоны: ИТ-родео с механическим быком, интеллектуальные челленджи и тату-салон. Завершился вечер выступлением группы NEMIGA. Онлайн-трансляция велась с использованием технологий дополненной реальности.
Организаторы также применили ESG-подход: обеспечили доступность площадки для людей с ограниченными возможностями, наладили сбор пластика, алюминия, стекла и бейджей для переработки. Часть материалов после мероприятия передана в приюты для животных.
Генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин отметил, что турнир проводится в третий раз, и с каждым годом растет число участников и зрителей. Он подчеркнул, что подобные мероприятия развивают навыки работы под давлением и создают среду для профессионального общения.