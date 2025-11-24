В Москве прошел шоу-финал True Tech Champ: битвы роботов и призы до 4 млн рублей

Помимо состязаний, программа включала лекции от экспертов. Автор книги AI Agents in Action Майкл Лэнхем провел онлайн-воркшоп по ИИ-агентам, а директор по североамериканскому бизнесу в Unitree Robotics Тони Янг выступил с докладом о будущем человекоподобных роботов. Иван Калинов, генеральный директор «Яндекс Роботикс» поделился опытом внедрения технологий, а Валентин Малых, руководитель фундаментальных исследований MWS AI, рассказал о тонкостях развертывания RAG-систем.

Для гостей работали развлекательные зоны: ИТ-родео с механическим быком, интеллектуальные челленджи и тату-салон. Завершился вечер выступлением группы NEMIGA. Онлайн-трансляция велась с использованием технологий дополненной реальности.

Организаторы также применили ESG-подход: обеспечили доступность площадки для людей с ограниченными возможностями, наладили сбор пластика, алюминия, стекла и бейджей для переработки. Часть материалов после мероприятия передана в приюты для животных.

Генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин отметил, что турнир проводится в третий раз, и с каждым годом растет число участников и зрителей. Он подчеркнул, что подобные мероприятия развивают навыки работы под давлением и создают среду для профессионального общения.