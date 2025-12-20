Шведский автоконцерн Volvo зарегистрировал в России три новых товарных знака

Опубликовано 20 декабря 2025, 16:201 мин.
Шведский автоконцерн Volvo зарегистрировал в России три новых товарных знакаЧтобы защитить бренд
Шведский производитель Volvo подал заявку на регистрацию трёх товарных знаков в России. Об этом сообщил корреспондент ТАСС, изучивший данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Заявки на регистрацию товарных знаков относятся к брендам Volvo и Volvo Penta и были поданы 17 декабря 2025 года. Заявки на регистрацию товарных знаков подаются в различных классах, охватывающих как грузовые, так и пассажирские ТС, двигатели и услуги, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом.
Связано это якобы с тем, что таким образом Volvo намерена защитить свой бренд.
Важно отметить, что Volvo приостановила свою коммерческую деятельность в России в феврале 2022 года. Впоследствии активы компании были переданы российскому инвестору.