Шведский автоконцерн Volvo зарегистрировал в России три новых товарных знака

Заявки на регистрацию товарных знаков относятся к брендам Volvo и Volvo Penta и были поданы 17 декабря 2025 года. Заявки на регистрацию товарных знаков подаются в различных классах, охватывающих как грузовые, так и пассажирские ТС, двигатели и услуги, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом.

Связано это якобы с тем, что таким образом Volvo намерена защитить свой бренд.

Важно отметить, что Volvo приостановила свою коммерческую деятельность в России в феврале 2022 года. Впоследствии активы компании были переданы российскому инвестору.