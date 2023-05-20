Сибирские ученые нашли способ сварить алюминий с титановым сплавом

Исследователи из Института теоретической и прикладной механики СО РАН разработали технологию лазерной сварки титанового сплава и алюминия, заявил научный руководитель ИТПМ академик Василий Фомин на Общем собрании СО РАН.

В отличие от традиционных способов, лазерная сварка обладает уникальным свойством — кинжальным проплавлением. Наночастицы специальной керамики перемешиваются с материалом в расплаве и становятся центрами кристаллизации, что позволяет увеличить прочность соединения в несколько раз.

Специалисты ИПТМ СО РАН предложили проложить между алюминием и титановым сплавом — двумя не сваривающимися между собой материалами — очень тонкую прослойку магния или меди. В результате получается соединение с хорошей прочностью, подчеркнул академик.

По его словам, новые технологии сварки позволяет заменить в авиастроении клепаные соединения сварными, что даст существенный выигрыш в массе летательного аппарата.