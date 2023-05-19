Сибирские ученые предложили замену антибиотикам для животных

Исследователи из Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) разработали и запатентовали технологию производства биологически активного препарата для питания сельскохозяйственных животных из душицы и сабельника. Получившийся фитобиотик сможет заменить традиционные кормовые антибиотики, уверены ученые.

Повсеместное использование последних приводит к выработке у живущих в животных микроорганизмов устойчивости к препаратам. Решить эту проблему, считают ученые, помогут фитобиотики — биологически активные вещества растительного происхождения.

Выработанная сибирскими исследователями технология получения фитобиотиков позволяет получить более концентрированные по сравнению с аналогами экстракты активных веществ, подчеркивает один из ученых, преподаватель НГАУ Пётр Мирошников. На внедрение технологии в реальное производство специалисты получили грант в 500 тысяч рублей от Фонда содействия инновациям.