Опубликовано 18 марта 2026, 19:15
Синоптик Леус: магнитная буря может затянуться до первой половины 20 марта

Ожидается пик уровня G2–G3
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус уточнил прогноз магнитной бури, которая, как ожидается, начнётся утром 19 марта. По его словам, интенсивность сохранится на уровне средней и сильной (G2–G3), но продолжительность возмущений возрастёт: слабые бури уровня G1 с перерывами возможны и в первой половине 20 марта. В воскресенье геомагнитное поле останется слабо возмущённым.
Причина бури — приход облака плазмы от солнечной вспышки класса М2.8. Ранее прогнозировали, что возмущения закончатся быстрее, но новые данные заставляют продлить сроки. В пике возмущения геомагнитного поля Земли мощность может достигать уровня G3, что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей и работу некоторых технических систем.

Синоптик отметил, что после активной фазы магнитосфера Земли останется в слабо возмущённом состоянии до конца недели. Это значит, что даже после стихания основной бури возможны отдельные периоды геомагнитной активности.

«Уточненный прогноз оставил без изменений интенсивность ожидаемого события, магнитные бури по-прежнему прогнозируются в диапазоне до средней и сильной - уровней G2-G3, а вот продолжительность возмущений магнитосферы Земли возросла - теперь с перерывами магнитные бури слабой интенсивности, уровня G1, захватят и первую половину пятницы, а в воскресенье геомагнитное поле сохранится в слабо возмущенном состоянии», — пояснил специалист.