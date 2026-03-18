Синоптик Леус: магнитная буря может затянуться до первой половины 20 марта

Причина бури — приход облака плазмы от солнечной вспышки класса М2.8. Ранее прогнозировали, что возмущения закончатся быстрее, но новые данные заставляют продлить сроки. В пике возмущения геомагнитного поля Земли мощность может достигать уровня G3, что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей и работу некоторых технических систем.

Синоптик отметил, что после активной фазы магнитосфера Земли останется в слабо возмущённом состоянии до конца недели. Это значит, что даже после стихания основной бури возможны отдельные периоды геомагнитной активности.

«Уточненный прогноз оставил без изменений интенсивность ожидаемого события, магнитные бури по-прежнему прогнозируются в диапазоне до средней и сильной - уровней G2-G3, а вот продолжительность возмущений магнитосферы Земли возросла - теперь с перерывами магнитные бури слабой интенсивности, уровня G1, захватят и первую половину пятницы, а в воскресенье геомагнитное поле сохранится в слабо возмущенном состоянии», — пояснил специалист.