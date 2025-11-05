Систему бесконтактного мониторинга пациентов создали в России

Опубликовано 05 ноября 2025, 18:531 мин.
Систему бесконтактного мониторинга пациентов создали в РоссииКомплекс с ИИ отслеживает жизненные показатели больных
Компания «Папийон» планирует завершить регистрацию медицинского изделия для бесконтактного мониторинга пациентов к концу 2026 года. Система предназначена для непрерывного отслеживания состояния тяжелобольных и автоматического оповещения медперсонала об отклонениях.
© Ferra.ru
Директор по развитию компании Игорь Мендзебровский сообщил, что в настоящее время комплекс проходит испытания в интернате для детей с тяжёлыми заболеваниями. Устройство, оснащённое датчиками, камерами и тепловизорами, крепится над кроватью и фиксирует дыхание, температуру тела и движения во сне. Собранные за ночь данные обрабатываются искусственным интеллектом.
Утром система формирует диаграмму показателей для врача. Разработка способна автоматически выявлять эпизоды апноэ — остановки дыхания во сне, что особенно критично для пациентов, питающихся через трахеостому. По словам разработчиков, бесконтактных аналогов системы на рынке пока не существует.