СКФУ и вьетнамский технический университет готовят совместные программы по ИИ

Переговоры прошли в рамках III Форума ректоров университетов России и Вьетнама в Ханое, который стартовал 22 мая. Ректор СКФУ Татьяна Шебзухова рассказала о практико-ориентированной модели подготовки инженерных кадров при взаимодействии с индустриальными партнерами.

СКФУ готов предложить программы двух дипломов по инженерным направлениям и совместные научные проекты. Вьетнамские студенты и аспиранты смогут проходить стажировки в инжиниринговых центрах университета, включая Студенческое конструкторское бюро. Также обсуждается возможность продолжения обучения во вьетнамских студентов в магистратуре СКФУ после получения диплома на родине.

СКФУ — самый большой университет округа, где учатся более 23 тысяч студентов. Вуз сотрудничает с 65 международными партнерами, а среди его студентов более 1,5 тысячи иностранцев из 51 страны. Сейчас готовится меморандум о сотрудничестве с вьетнамским партнером, где будут прописаны все совместные инициативы