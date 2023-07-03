Скорость московских самокатов ограничат с помощью ГЛОНАСС

В Москве началось тестирование самокатов, оснащенных трекерами государственной системы оповещения об авариях «ЭРА-ГЛОНАСС».

Их использование позволит автоматически снижать скорость транспортного средства на определенных участках. Территории, на которых проходит эксперимент — тротуары, пешеходные переходы, парки — разделены на несколько зон с максимальными скоростными ограничениями — 10, 15 или 20 километров в час, рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

По его мнению, это позволит обеспечить соблюдение установленных правил, безопасность пешеходов и всех участников дорожного движения. Согласно действующим с марта этого года правилам дорожного движения, максимальная скорость средств индивидуальной мобильности составляет 25 километров в час.

Департамент транспорта Москвы сможет оперативно корректировать и актуализировать геозоны, отметил генеральный директор «ГЛОНАСС» Алексей Райкович. Соответственно, будут автоматически обновляться и скоростные параметры для подключённых самокатов.

Проводимый при участии Минпромторга России, Дептранса Москвы, столичного ЦОДД, «ГЛОНАСС», «НИИМА «Прогресс» и «ИТ-Резерв» эксперимент с трекерами российского производства планируют завершить в конце сезона проката электросамокатов, заявил Шпак.