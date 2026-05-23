Собянин: к 2035 году 90% московских трамваев станут беспилотными

Разработкой и внедрением технологий занимается Центр перспективных разработок Московского транспорта, которому исполнилось два года. К 2030 году порядка двух третей столичного парка трамваев станут беспилотными, а первой автоматизированной линией метро станет Большая кольцевая линия (БКЛ).

В Москве уже курсируют 4 беспилотных трамвая, которые проехали более 35 тысяч километров с учетом испытаний. Жители столицы совершили на них больше 100 тысяч поездок. Часть трамваев работает в тестовом режиме для изучения маршрутов и создания высокоточных карт, а до конца 2026 года планируется оборудовать еще 11 трамваев.

В январе началась тестовая эксплуатация первого в России беспилотного поезда метро. Пока состав курсирует без пассажиров и к маю прошел более 3 тысяч километров. В конце 2026 года поезд начнет испытания в общем графике движения, а в 2027 году выйдет на линию уже с пассажирами.

Специалисты центра также разрабатывают платежные сервисы — оплату по биометрии, виртуальную карту «Тройка» и оплату через Систему быстрых платежей. Получается, что московский транспорт движется сразу по двум направлениям: автоматизация управления и цифровизация оплаты.