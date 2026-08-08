Собянин перечислил регионы-поставщики оборудования для московского метро

Собянин в своём канале в «Максе» перечислил конкретных поставщиков: Санкт-Петербург поставляет системы видеонаблюдения и дверные системы, Тверская область — климатическое оборудование, световые линии и панели навигации, Владимирская область — тяговые двигатели, Демихово (Московская область) — редукторы, Ростовская область — цифровые информационные системы, Нижегородская область — поручни салона, а Республика Татарстан — сиденья и кресла машиниста.

Мэр также отметил, что по темпам обновления подвижного состава Москва занимает лидирующие позиции среди мегаполисов Европы и Америки. Долгосрочные заказы столицы формируют производственные цепочки и дают работу тысячам специалистов по всей стране.

«Программа модернизации метро помогает развивать транспортное машиностроение по всей России. Масштабные заказы столицы формируют долгосрочные производственные цепочки. Мы стимулируем разработку новых технологий, создание производственных мощностей, даем работу тысячам специалистов», — рассказал Сергей Собянин.