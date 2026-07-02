В России
Опубликовано 02 июля 2026, 12:20
1 мин.

Сочинский институт РУДН отказался от дипломных работ бакалавров-юристов

Вместо текстов студенты будут доказывать умение мыслить стратегически
Сочинский институт РУДН принял решение отказаться от выпускных квалификационных работ (ВКР) для студентов направления «Юриспруденция» наборов 2024–2026 годов. Инициативу поддержал Учёный совет ВУЗа; она полностью соответствует позиции Минобрнауки РФ, отметившего, что традиционные дипломы перестали быть объективной проверкой знаний на фоне развития искусственного интеллекта. Об этом сказано в официальном Telegram-канале учреждения.
Сочинский институт РУДН отказался от дипломных работ бакалавров-юристов

© Ferra.ru

Нейросети уже способны анализировать судебную практику, формировать правовую позицию и писать структурированные тексты объёмом в десятки страниц. В связи с этим акцент смещается на оценку способности студента мыслить стратегически, применять право в нестандартных ситуациях и принимать этически сложные решения.

Как отмечается в сообщении ВУЗа, отказ от ВКР — не «облегчение участи студентов». Это необходимо для оценки «истинного профессионализма».

«Отказ от ВКР – это не «облегчение участи» студентов. Это повышение планки. Мы оцениваем истинный профессионализм студентов. Диплом Сочинского института РУДН и впредь будет знаком качества, но теперь этот знак будет подтверждать не умение писать тексты, а умение мыслить как юрист в эпоху цифровых технологий», – отметил директор Института Александр Тимофеевич Петенко.

Источник:RUDN Sochi Institute
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#В России
,
#образование
,
#обучение
,
#искусственный интеллект
,
#нейросеть
,
#студент
,
#ВУЗ
,
#университет
,
#Россия
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. Сочинский институт РУДН отказался от дипломных работ бакалавров-юристов