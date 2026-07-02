Сочинский институт РУДН отказался от дипломных работ бакалавров-юристов

Нейросети уже способны анализировать судебную практику, формировать правовую позицию и писать структурированные тексты объёмом в десятки страниц. В связи с этим акцент смещается на оценку способности студента мыслить стратегически, применять право в нестандартных ситуациях и принимать этически сложные решения.

Как отмечается в сообщении ВУЗа, отказ от ВКР — не «облегчение участи студентов». Это необходимо для оценки «истинного профессионализма».

«Отказ от ВКР – это не «облегчение участи» студентов. Это повышение планки. Мы оцениваем истинный профессионализм студентов. Диплом Сочинского института РУДН и впредь будет знаком качества, но теперь этот знак будет подтверждать не умение писать тексты, а умение мыслить как юрист в эпоху цифровых технологий», – отметил директор Института Александр Тимофеевич Петенко.