Соискатели в России стали чаще выбирать вакансии с ИИ

Наибольший рост спроса — на 172% — зафиксирован для позиций, где требуются навыки работы с данными и аналитикой при помощи ИИ. Речь идет о профессиях в IT, управлении проектами, бухгалтерии и других сферах.

Также значительно вырос интерес к вакансиям, связанным с применением ИИ в графике и дизайне — популярность таких предложений увеличилась на 127%. На 141% возрос спрос на специалистов, использующих искусственный интеллект для работы с текстами в копирайтинге, маркетинге и PR.

Кроме того, растет спрос на узкопрофильных ИИ-специалистов: разработчиков, аналитиков данных, экспертов по машинному обучению и нейросетям, а также тренеров ИИ-систем.