Солнечная активность упала до минимума с 2022 года

Для сравнения: в пике текущего цикла, в августе 2024 года, среднемесячное число пятен достигало 216 — это максимум за последние 20 лет. Показатель солнечной активности измеряется единообразно с 1749 года и считается главным индикатором состояния светила.

Учёные обращают внимание, что глобальная активность Солнца падает значительно быстрее, чем ожидалось. Прогноз на февраль составлял 114,8, а устойчивое снижение ниже 80 предполагалось не раньше середины 2027 года. Поэтому нынешний спад пока предварительно рассматривают как случайную флуктуацию, а не устойчивый тренд.

«Среднемесячное число солнечных пятен, которое единообразно измеряется с 1749 года и является главным индикатором уровня солнечной активности, снизилось за первые два месяца 2026 года до 78.2. Это самый низкий показатель с августа 2022 года, когда было зафиксировано значение 74.6. Во все последующие месяцы регистрировались более высокие индексы, а в пике цикла, в августе 2024 года, было достигнуто значение 216, ставшее самым высоким за последние 20 лет», — рассказали в лаборатории.