Сотрудник «Р7 Офис» запустил DOOM в текстовом редакторе компании

Игра функционирует благодаря JavaScript-эмулятору DOS, встроенному в «Р7 Офис» с использованием системы плагинов. Такой подход позволяет легко интегрировать любое JS-приложение в текстовые редакторы, электронные таблицы и презентации. Базой для проекта стали открытые плагины VNexus и Doggybrad Software Labs, адаптированные специально для офисной среды «P7». Разработчики оптимизировали размер окна игры, обновили интерфейс и добавили фирменный стиль для улучшения пользовательского опыта.

Игровой процесс и управление остались такими же, как в оригинальной версией 1993 года. Помимо DOOM, плагин включает аркаду Last Spartan и головоломку 2048.