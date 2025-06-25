Совбез предложил разработать инструмент по запрету размещения оружия в космосе

Россия считает необходимым достичь юридически обязывающих договорённостей о создании инструмента по запрету на размещение оружия в космосе. Венедиктов выразил признательность государствам-членам ШОС за поддержку и соавторство предложенных Россией Генеральной Ассамблеи ООН резолюций. Он рассчитывает на сохранение тесной координации с государствами-членами ШОС в дальнейшем.

«Cчитаем неотложной задачей достижения юридически обязывающих договорённостей о создании соответствующего инструмента по запрету на размещение оружия в космическом пространстве. Признательны государствам - членам ШОС за поддержку и соавторство предложенных Россией тематических резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, рассчитываем на сохранение такой тесной координации в дальнейшем», — подчеркнул Венедиктов в обращении.