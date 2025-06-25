В России
Опубликовано 25 июня 2025, 16:30
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Совбез предложил разработать инструмент по запрету размещения оружия в космосе

Об этом сообщил представитель России
Заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов выступил на открытии 20-й встречи секретарей Совбезов стран ШОС в Пекине и призвал создать инструмент по запрету на размещение оружия в космосе.
Совбез предложил разработать инструмент по запрету размещения оружия в космосе
© United States Space Command: Vision for 2020 / Wikimedia Commons

Россия считает необходимым достичь юридически обязывающих договорённостей о создании инструмента по запрету на размещение оружия в космосе. Венедиктов выразил признательность государствам-членам ШОС за поддержку и соавторство предложенных Россией Генеральной Ассамблеи ООН резолюций. Он рассчитывает на сохранение тесной координации с государствами-членами ШОС в дальнейшем.

«Cчитаем неотложной задачей достижения юридически обязывающих договорённостей о создании соответствующего инструмента по запрету на размещение оружия в космическом пространстве. Признательны государствам - членам ШОС за поддержку и соавторство предложенных Россией тематических резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, рассчитываем на сохранение такой тесной координации в дальнейшем», — подчеркнул Венедиктов в обращении.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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