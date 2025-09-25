Совет Безопасности намерен использовать разработки отечественных математиков

В ходе совещания обсуждались перспективы применения методов многомерного статистического анализа и математического моделирования, созданных Центральным экономико-математическим институтом Российской академии наук (ЦЭМИ РАН), для обеспечения национальной безопасности.

Директор ЦЭМИ РАН Альберт Бахтизин представил результаты научных исследований института, направленных на разработку «показателей (индексов) национальной силы и национальной безопасности». Эти индексы позволяют проводить сравнительный анализ 193 государств — членов ООН на основе открытых данных.

Участники дискуссии обсудили возможности использования данных методов и алгоритмов для оценки текущей ситуации с учётом стратегических национальных приоритетов. Пресс-служба также отметила важность выявления перспективных направлений сотрудничества между Советом Безопасности и ЦЭМИ РАН.

