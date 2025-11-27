Советник президента рассказал, что Россия вкладывает в науку $95 млрд

По словам Кобякова, для достижения лидирующих позиций необходимо серьёзное увеличение финансовых вливаний, особенно со стороны частного сектора, на долю которого в настоящее время приходится лишь 30% финансирования науки. Он подчеркнул, что отличие от наших реалий, предприятия в США, Китае, Японии и Германии инвестируют в исследования и разработки гораздо больше: в США — $955,6 млрд, в Китае — $917 млрд, в Японии — $213 млрд, в Германии — $179 млрд. В России преимущества и льготы научных исследований и разработок не столь эффективны, поэтому крайне важно увеличить финансирование, а не полагаться исключительно на налоговые льготы.

«По затратам на науку мы в условном рейтинге занимаем только девятое место. Объём наших инвестиций в науку составляет $95 млрд ориентировочно. Это серьёзная цифра. Нам необходим качественный рывок на этом направлении: 10-кратный, 20-кратный. А это уже вопрос к финансовой системе и даже денежно-кредитной политике нашей страны», — отметил Антон Кобяков.