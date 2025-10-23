В России
Совместный российско-китайский МГУ-ППИ создал лабораторию в виде биржевого зала

Для обучения аналитике
В совместном российско-китайском университете МГУ-ППИ, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - Пекинского политехнического института в Шэньчжэне, появился новый учебный класс-лаборатория, имитирующий фондовую биржу. Его разработал профессор МГУ-ППИ Мэн Фаньчень. Этот класс позволяет студентам изучать принципы работы фондовых бирж, используя реальные данные.
Совместный российско-китайский МГУ-ППИ создал лабораторию в виде биржевого зала

Учащиеся могут анализировать информацию, аналогичную той, что доступна профессиональным аналитикам, прямо на своих компьютерах. Преподаватель демонстрирует актуальные данные о ценах на акции и товары с мировых фондовых рынков. Класс был открыт в октябре и уже оказал положительное влияние на учебный процесс.

«Эта лаборатория, инициатором создания которой выступил соруководитель экономического факультета МГУ-ППИ профессор Мэн Фаньчэнь, уникальна. Она представляет собой визуализацию биржевого зала. Информация на табло — это то, что видят аналитики в своих компьютерах, когда принимают решения. Мы используем реальные биржевые данные о котировках ценных бумаг, сырьевых товаров с различных фондовых бирж», — рассказала ТАСС в рамках Открытой недели науки БРИКС+ декан экономического факультета МГУ-ППИ Ирина Никитушкина.

