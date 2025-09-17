Создаете полезное приложение для своего города? RuStore поможет его продвинуть

В рамках проекта эксперты RuStore будут оценивать количество региональных приложений, доступных в магазине, а также качество сервисов по рейтингу и отзывам пользователей. Лучшие продукты получат дополнительное продвижение и таргетинг, что поможет им расширить аудиторию.

Участники программы смогут попасть в акселератор и образовательные курсы, где команды научатся развивать свои проекты и привлекать новых пользователей. Основным требованием станет уникальность приложения и его польза для конкретного региона.

RuStore уже взаимодействует с крупными ИТ-кластерами, такими как «Горький Тех» в Нижнем Новгороде, «Технопарк Якутия», а также ИТ-площадками в Казани. Такое сотрудничество должно укрепить профессиональные связи между командами и создать условия для обмена опытом.