Создан новый мобильный пункт управления для МЧС России

Создан новый мобильный пункт управления для МЧС РоссииВ нем можно и работать, и отдыхать
«Ростех» разработал новый мобильный пункт управления для МЧС России. Он оборудован всеми необходимыми системами связи и собственной электрогенератором.
Входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника» представил автомобиль оперативного управления для МЧС России. Мобильный пункт позволяет в полевых условиях развернуть оперативный штаб для координации действий спасателей при ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.
Комплекс оснащен системами видеоконференцсвязи, отображения информации, связи и передачи данных — ретранслятором, автомобильной и портативной радиостанциями. У него есть собственная электрогенераторная установка с резервным источником питания.
Мобильный пункт способен обеспечить условия для автономной работы специалистов оперативного штаба, а также их отдыха. разработка специалистов Рязанского радиозавода готова к серийному выпуску.