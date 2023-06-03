Создан новый мобильный пункт управления для МЧС России

Входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника» представил автомобиль оперативного управления для МЧС России. Мобильный пункт позволяет в полевых условиях развернуть оперативный штаб для координации действий спасателей при ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Комплекс оснащен системами видеоконференцсвязи, отображения информации, связи и передачи данных — ретранслятором, автомобильной и портативной радиостанциями. У него есть собственная электрогенераторная установка с резервным источником питания.

Мобильный пункт способен обеспечить условия для автономной работы специалистов оперативного штаба, а также их отдыха. разработка специалистов Рязанского радиозавода готова к серийному выпуску.