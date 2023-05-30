Создан рецепт полезного для человека хлеба

Ученые из России разработали и запатентовали хлеб с добавлением муки из люпина. Он полезнее для человеческого организма, чем обычный пшеничный, и подходит для диетического и лечебно-профилактического питания.

Привычный нам хлеб не сбалансирован по пищевой ценности: белок в пшеничной муке неполноценный. Поэтому перед пищевыми технологами стоит задача его обогащения.

В рецептуру хлеба специалисты из РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева добавили люпиновую муку — источник сбалансированных по аминокислотному составу белков, растительных жиров и клетчатки. В белке люпина отсутствуют вызывающие аллергию проламины - глиадин и глютенин.

Люпиновая мука может являться источником витаминов, макро- и микроэлементов, продукты переработки семян люпина улучшают деятельность пищеварительной системы и снижают содержание холестерина и токсинов в крови, подчеркивают ученые. Как результат, цвет корки хлеба более привлекательным, а сам он становится полезнее для человеческого организма.

Однако пока разработанный учеными хлеб можно изготавливать только их импортной муки — люпин в России выращивается только как кормовая культура. Поэтому сейчас, отмечают специалисты, перед отечественными селекционерами стоит задача создания новых сортов люпина для массового производства с пониженным и стабильным содержанием алкалоидов в зерне.