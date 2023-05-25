Создана основа для российских подгузников

Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработали новую технологию производства распушенной целлюлозы — ранее не выпускавшегося в России сырья для санитарно-гигиенических изделий, в частности, подгузников.

«Пушенка» — это целлюлоза с улучшенными впитывающими свойствами. Она является основной составляющей для многих продуктов личной гигиены: салфеток, бумажных полотенец, детских подгузников, медицинских масок, одноразовых простынь и бинтов. Сейчас в России распушенная целлюлоза не производится — и во многом из-за этого российские аналоги этих продуктов уступают импортным.

На замену использующемуся за границей «мокрому» способу размола целлюлозы российские химики придумали «сухой» — целлюлюза распускается на отдельные волокна и перемешивается в воздушном потоке от установленного в диспергаторе ротора с лопастями. Получившийся однородный поток аэровзвеси попадает на сетку, которая формирует из распушенных целлюлозных волокон равномерный слой.

Полученная целлюлоза имеет высокие впитывающие характеристики, а в отличие от зарубежной она обладает антибактериальным эффектом, подчеркивают исследователи.

Новый метод, отмечают его разработчики, экономный: при нем расход воды по сравнению с «мокрым» способом уменьшается на 30%, а электричества — на 40%. Кроме того, «сухой» способ позволяет перемалывать целлюлозу не только хвойных, но и более дешевых, лиственных пород древесины и требует в два раза меньше оборудования.