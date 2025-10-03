Специализированный НИИ «Росатома» получил статус технопарка

В новом технопарке работают 24 компании-резидента, численность сотрудников превышает 850 человек. В планах расширение и обновление парка метрологического оборудования, а также модернизация Центра испытаний экспериментальных разработок.

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что присвоение статуса СНИИП поддерживает развитие сети технопарков в Москве. На сегодняшний день в городе функционируют 49 подобных центров, где трудятся более 2,2 тысячи компаний.

Кроме того, в инновационном центре «Сколково» готовится к строительству технопарк площадью около одного гектара. Основными резидентами станут организации, занимающиеся наукой и производством в области противопожарной безопасности.