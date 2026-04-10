Спрос на электромобили с пробегом в России вырос на 12%

Согласно исследованию, лидерство Nissan Leaf сохраняется уже несколько лет. На втором месте — Zeekr 001 (6% рынка). Третье и четвёртое места поделили Tesla Model 3 и Model S. При этом нужно учитывать, что в целом доля электрокаров — 0,1%.

За январь-февраль 2026 года россияне приобрели 2146 электромобилей с пробегом — это на 28% больше, чем за те же два месяца прошлого года. Таким образом, рост продолжается, хотя цены на «вторичке» постепенно снижаются. Эксперты связывают это с увеличением предложения и выходом новых моделей.

«Продажи автомобилей с электрическим мотором на вторичном рынке в первом квартале 2026 года выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако их доля составляет всего 0,1%. При этом средняя цена, по которой покупали авто, упала на 5%, до 2,2 миллиона рублей», — сказано в материале.