В России
Опубликовано 10 апреля 2026, 14:05
1 мин.

Спрос на электромобили с пробегом в России вырос на 12%

Средняя цена снизилась до 2,2 млн рублей
РИА Новости со ссылкой на исследование автопортала «Дром» сообщает, что в первом квартале 2026 года россияне купили на 12% больше электромобилей с пробегом, чем год назад. Средняя цена такой машины упала на 5% — до 2,2 млн рублей. Почти половину рынка (порядка 55%) занимает Nissan Leaf.
© Mariordo Mario Roberto Duran Ortiz, CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

Согласно исследованию, лидерство Nissan Leaf сохраняется уже несколько лет. На втором месте — Zeekr 001 (6% рынка). Третье и четвёртое места поделили Tesla Model 3 и Model S. При этом нужно учитывать, что в целом доля электрокаров — 0,1%.

За январь-февраль 2026 года россияне приобрели 2146 электромобилей с пробегом — это на 28% больше, чем за те же два месяца прошлого года. Таким образом, рост продолжается, хотя цены на «вторичке» постепенно снижаются. Эксперты связывают это с увеличением предложения и выходом новых моделей.

«Продажи автомобилей с электрическим мотором на вторичном рынке в первом квартале 2026 года выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако их доля составляет всего 0,1%. При этом средняя цена, по которой покупали авто, упала на 5%, до 2,2 миллиона рублей», — сказано в материале.