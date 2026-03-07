В России
Опубликовано 07 марта 2026, 15:55
Спутник «Экспресс-АТ1» признали утерянным из-за аварии на орбите

Восстановить вещание пообещали за месяц
Телекоммуникационный спутник «Экспресс-АТ1» признан утерянным из-за аварии, произошедшей 4 марта. Об этом сообщила компания «Космическая связь». Специалисты не смогли восстановить его работу, сейчас ведётся анализ причин и нейтрализация последствий. Абонентам обещают восстановить вещание в срок до месяца, а на замену аппарату объявлен конкурс на новый спутник «Экспресс-АТ3».
© ФГУП «Космическая связь»

Авария на спутнике «Экспресс-АТ1» произошла 4 марта — аппарат моментально отключился по неизвестным причинам. Попытки специалистов госкомпании «Космическая связь» и предприятия-изготовителя «Решетнев» вернуть его к жизни не дали результата. В компании констатировали, что спутник можно считать утерянным.

В «Космической связи» заверили, что вещание для абонентов будет восстановлено. Части потребителей потребуется перенастроить оборудование на другую орбитальную позицию в ближайшие дни, остальным придётся ждать до месяца. Параллельно ведётся анализ причин аварии и способов минимизации её последствий.

Компания уже объявила конкурс на создание нового аппарата. Спутник «Экспресс-АТ3» с такой же зоной охвата должен начать работу на орбите в конце 2030 года. Финансирование проекта планируется за счёт собственных средств предприятия.

