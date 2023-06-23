Стали известны возможности российской малогабаритной торпеды

Новая универсальная малогабаритная торпеда УМТ способна уничтожать подводные беспилотники, заявили в корпорации «Тактическое ракетное вооружение», куда входит разработавший ее концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор».

Применяться новая российская торпеда может во всех районах Мирового океана с вертолетов, самолетов и беспилотников. Основное назначение УМТ — борьба с необитаемыми подводными аппаратами, однако она может поражать и надводные корабли, и подлодки.

Калибр торпеды составляет 220 миллиметров, вес — около 100 килограмм, длина — два метра. Несмотря на малые габариты и вес, торпеда обладает значительной мощью и имеет оптимальную дальность и скорость хода, отмечают в корпорации. Дальность ее хода достигает семи километров, скорость — 27 узлов, масса взрывчатого вещества — 35 килограмм.

УМТ, впервые представленная на XI Международном военно-морском салоне в этом году, оснащена современной аппаратурой и процессорами, подчеркивают разработчики. Она обеспечивает торпеде самонаведение на цель и неконтактный подрыв боевого заряда в автономном режиме.