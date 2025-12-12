Стандарт для детских игрушек с искусственным интеллектом введут в России

Опубликовано 12 декабря 2025, 22:241 мин.
Стандарт для детских игрушек с искусственным интеллектом введут в РоссииИдет обсуждение нормативов
В России ведется работа по утверждению стандарта для игрушек, использующих искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина на заседании оргкомитета съезда «Учпром — 2025». Документ сейчас находится на стадии обсуждения.
Инициатива является частью более широкой работы по созданию стандартного учебного оборудования, куда также входят конструкторы и робототехнические наборы. Отдельное внимание уделяется качеству продукции и развитию отечественного производства.
Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, отметила успехи в локализации контента. По ее словам, 90% анимационных фильмов на рынке сейчас российского производства. Следующей логичной задачей она назвала создание игрушек по этим персонажам на отечественном оборудовании.