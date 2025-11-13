Стойки самообслуживания с биометрией постоят в российских МФЦ

Принцип работы напоминает кассы самообслуживания в магазинах. Встроенный цифровой ассистент будет подсказывать пользователю, какие данные необходимо внести и какие документы запросить. Готовую справку или выписку можно будет распечатать или скачать на смартфон по QR-коду.

Для использования услуги потребуется предварительная регистрация биометрических данных в уполномоченном банке или через выездной сервис. Технология особенно актуальна в ситуациях, когда паспорт утерян или его нет с собой, позволяя оформить необходимые документы всего за несколько минут.

Первые такие стойки появятся в липецких центрах «Мои документы», а в дальнейшем практика будет распространена на другие регионы.