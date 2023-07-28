Стоимость российской космической связи стала снижаться

Стоимость мегагерца обеспечиваемой российскими космическими системами связи стала составлять меньше $1000 в месяц и продолжает снижаться, заявил гендиректор входящей в «Роскосмос» компании «Решетнев» Евгений Нестеров.

По его словам, производящее интернет-спутники предприятие очень ценит этот показатель. Стоимость мегагерца на орбите является коммерчески интересной и важной составляющей проекта, подчеркнул Нестеров.

Он отметил, что российская сторона унифицирует все решения по транспондерам, по платформе космического аппарата, гибко подходит к резервированию и обеспечивает короткую фазу создания спутников для заказчиков.