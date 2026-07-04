Студент КБГУ создал VR-стартап для борьбы с тревогой и паникой

В основе сценариев — природные виды Кабардино-Балкарии, аутентичная музыка и авторские психологические техники. Пользователь последовательно проходит через виртуальную среду, расслабляет мышцы и учится возвращаться в «здесь и сейчас». По словам научного руководителя, доцента Института педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования КБГУ Риммы Баговой, знакомые пейзажи усиливают чувство защищённости, но их можно заменять под другие запросы.

Государственная экзаменационная комиссия рекомендовала стартап к применению. Сейчас команда готовит патент, участвует в грантовых конкурсах и планирует сотрудничество с институтами электроники и ИИ. Продукт может быть полезен людям с высоким уровнем стресса — от офисных работников до спасателей и военных. Разработка уже работает через VR-очки и смартфон.

«В КБГУ представили VR-стартап для консультирования и терапии людей с негативными эмоциональными состояниями — тревогой и паникой. Решение направлено на проработку переживаний и достижение ресурсного состояния с помощью виртуальной среды. В основе модели лежат разработанные релаксационные сценарии, которые можно просмотреть с помощью VR-очков и телефона. Пользователя ждут три этапа: природное погружение, мышечная релаксация и обучение технике заземления, которая помогает переключиться с негативных эмоций на текущий момент», — сообщили в учреждении.