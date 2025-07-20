Студентка МАИ разработала цифровой имитатор прибора звёздной ориентации спутников

С помощью программного имитатора инженеры могут проверять, как работают алгоритмы управления и ПО спутников, не используя при этом дорогостоящее оборудование. Программа может имитировать измерение положения звёзд, показывать, как работает прибор, и даже симулировать возможные поломки.

Прибор БОКЗ-МА определяет, как спутник ориентирован в космосе, используя данные о звёздах. Это помогает точно направлять телескопы, камеры и антенны на планеты, звёзды, галактики или Землю. Также прибор помогает спутнику выполнять манёвры на орбите, направлять солнечные батареи на Солнце и калибровать другие приборы для ориентации.

Этот прибор — продолжение серии приборов БОКЗ, созданных в Институте космических исследований РАН. Два таких прибора установят на спутник «Арктика-М» №3, который разрабатывает бюро «Марс». Запуск спутника запланирован на 2026 год.

Программа, созданная Верой Терентьевой, точно повторяет работу реального прибора. Имитатор обеспечивает обмен данными с «мозгом» спутника, вплоть до моделирования возможных ошибок и погрешностей в измерениях.

Как сообщает ТАСС, проект почти завершён, сейчас ведётся доработка. Программа уже используется для тестирования аппаратуры и программного обеспечения спутника «Арктика-М» №3.