В России
Опубликовано 04 июля 2026, 14:55
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Студентка МАИ создала камеру, которая голосом называет номер автобуса слабовидящим

Устройство автономно, не требует смартфона и работает даже в туман
Студентка института «Системы управления, информатика и электроэнергетика» Московского авиационного института (МАИ) Софья Воропаева разработала портативную камеру с голосовым оповещением для слабовидящих. Устройство закрепляется на одежде, автоматически распознаёт приближающийся автобус или троллейбус и через наушник сообщает номер маршрута. Аналогов разработке нет ни в России, ни за рубежом.
Студентка МАИ создала камеру, которая голосом называет номер автобуса слабовидящим

© Ferra.ru

Камера фиксирует транспорт, отсеивает легковые и грузовые машины, находит номер маршрута и распознаёт его с помощью компьютерного зрения. Весь процесс занимает около 30 секунд, результат выводится со 100% точностью даже в дождь или туман. Устройство оснащено кнопкой включения со шрифтом Брайля и активируется автоматически на остановке.

В отличие от мобильных приложений, разработка не требует взаимодействия с экраном и работает автономно. Уже создан рабочий макет, готовится патентная документация. В планах — переговоры с производителями медтехники и вывод устройства на рынок.

Как отмечает ТАСС, проект родился из личных наблюдений студентки за сложностями, с которыми сталкиваются слабовидящие люди в городе.

«Проект родился из личных наблюдений. Я часто встречаю слабовидящих людей и вижу, как трудно им бывает самостоятельно перемещаться в городе. Не всегда рядом оказывается человек, готовый подсказать и помочь. Существующие методы идентификации маршрутов для них нечитаемы и, как следствие, бесполезны, а это серьёзно ограничивает их свободу передвижения. Данное устройство поможет повысить мобильность этой категории граждан», — рассказала Софья Воропаева.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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