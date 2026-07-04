Студентка МАИ создала камеру, которая голосом называет номер автобуса слабовидящим

Камера фиксирует транспорт, отсеивает легковые и грузовые машины, находит номер маршрута и распознаёт его с помощью компьютерного зрения. Весь процесс занимает около 30 секунд, результат выводится со 100% точностью даже в дождь или туман. Устройство оснащено кнопкой включения со шрифтом Брайля и активируется автоматически на остановке.

В отличие от мобильных приложений, разработка не требует взаимодействия с экраном и работает автономно. Уже создан рабочий макет, готовится патентная документация. В планах — переговоры с производителями медтехники и вывод устройства на рынок.

Как отмечает ТАСС, проект родился из личных наблюдений студентки за сложностями, с которыми сталкиваются слабовидящие люди в городе.

«Проект родился из личных наблюдений. Я часто встречаю слабовидящих людей и вижу, как трудно им бывает самостоятельно перемещаться в городе. Не всегда рядом оказывается человек, готовый подсказать и помочь. Существующие методы идентификации маршрутов для них нечитаемы и, как следствие, бесполезны, а это серьёзно ограничивает их свободу передвижения. Данное устройство поможет повысить мобильность этой категории граждан», — рассказала Софья Воропаева.