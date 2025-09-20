Студенты из ПримГАТУ создали установку для регенерации технических масел

Ранее мелкие фермеры в Приморском крае сталкивались с проблемами переработки отработанного масла. Часто они просто утилизировали его или применяли простые методы фильтрации и сжигания. Традиционные методы регенерации, такие как вакуумная дистилляция или кислотно-щелочная очистка, требуют значительных энергозатрат и использования агрессивных химикатов.

Установка ПримГАТУ производит многоступенчатую обработку. Сначала масло подвергается сепарации, затем фильтрации для удаления влаги и крупных примесей. После этого масло поступает в модуль испарительной конденсации, где удаляются лёгкие компоненты и водяной пар. Конструкция устройства запатентована, что гарантирует получение высококачественного регенерированного масла, безопасного для повторного использования.

«Установка предназначена для удаления механических примесей, воды и смолистых образований, что позволяет многократно увеличить жизненный цикл смазочных материалов. Нашей целью было предложить наиболее приемлемое с точки зрения цены и качества решение проблемы обращения с нефтепродуктами в аграрном производстве», — пояснил руководитель проекта доцент ПримГАТУ Александр Редкокашин.