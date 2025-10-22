Студенты онлайн-курсов в России и СНГ стали новой целью мошенников

Эксперт отметил, что мобильные устройства стали одним из ключевых каналов компрометации — до 35% всех случаев. Это связано с недостаточной защитой, отсутствием антивирусов и установкой неофициальных приложений.

Атаки чаще всего происходили через социальные сети и мессенджеры, причём 75% из них были связаны с онлайн-обучением. Киберпреступники использовали агрессивную рекламу, создавая ощущение срочности и эксклюзивности, чтобы распространить вредоносные программы, замаскированные под легальные клиенты. После установки такие приложения запрашивали системные разрешения и похищали данные или пароли пользователей.

С распространением генеративного ИИ угроза эффективности фейковой рекламы онлайн-обучения значительно выросла, что усилило угрозу фишинга и повысило эффективность атак. Аналитики прогнозируют, что количество инцидентов, связанных с искусственным интеллектом, будет ежегодно увеличиваться на 40–60% из-за низкой стоимости таких атак.