Студенты создали российскую LED-маску для ухода за кожей

Как сообщили в пресс-службе Платформы НТИ, маска помогает решать различные кожные проблемы: от акне и постакне до пигментации и возрастных изменений. Она стимулирует выработку коллагена и эластина, улучшая тонус и упругость кожи. Особенно полезной разработка может быть для людей с розацеа и куперозом.

Разработчики отмечают, что их продукт заинтересует косметологов и дерматологов. В отличие от зарубежных аналогов, российская маска создана с применением собственных технологических решений.

Сейчас команда стартапа ищет инвесторов для запуска мелкосерийного производства. Планируется выпустить первую партию из 10 устройств в 2025—2026 годах.