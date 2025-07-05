Стволовые клетки помогут замедлить развитие хронической болезни легких

ХОБЛ занимает третье место среди причин смертности в развитых странах, уступая лишь сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям. Болезнь развивается постепенно, вызывая одышку, кашель и другие симптомы, которые многие пациенты долгое время игнорируют.

По словам ученого, современные методы лечения в основном направлены на снятие симптомов, но не восстанавливают поврежденную ткань легких. Эксперименты с мезенхимальными стволовыми клетками на животных уже показали обнадеживающие результаты — уменьшение эмфиземы и воспаления.

Основная сложность заключается в создании подходящих условий для приживления клеток в пораженных легких. Исследователи работают над комбинированными подходами, сочетающими подавление воспаления с последующей клеточной терапией.

Хотя до клинического применения технологии еще далеко, ученые видят в ней потенциал не только для замедления болезни, но и для реального восстановления легочной ткани. Пока же самым эффективным способом борьбы с ХОБЛ остается отказ от курения и других вредных факторов.