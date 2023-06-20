Су-34 получили защиту от радиоэлектронного подавления

13:53, 20 июня 2023
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Су-34 получили защиту от радиоэлектронного подавленияВ том числе и средств РЭБ иностранного производства
Работающие в зоне СВО истребители-бомбардировщики Су-34 оснастили защитой от средств РЭБ, в том числе и иностранного производства.
Истребители-бомбардировщики Су-34 в зоне специальной военной операции получили защиту от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.
Среди прочего она защищает и от средств РЭБ иностранного производства, подчеркивает источник РИА Новости. Что в нее входит, уточнено не было.
Су-34 применяются в зоне СВО для ударов по военным объектам противника, в том числе и с использованием управляемых авиабомб. Это делает их досягаемыми для воздействия средств РЭБ противника.