Су-34 получили защиту от радиоэлектронного подавления

Истребители-бомбардировщики Су-34 в зоне специальной военной операции получили защиту от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

Среди прочего она защищает и от средств РЭБ иностранного производства, подчеркивает источник РИА Новости. Что в нее входит, уточнено не было.

Су-34 применяются в зоне СВО для ударов по военным объектам противника, в том числе и с использованием управляемых авиабомб. Это делает их досягаемыми для воздействия средств РЭБ противника.