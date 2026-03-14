В России
Опубликовано 14 марта 2026, 22:15
1 мин.

Свинцов: легальные VPN продолжат работать, нелегальные заблокируют

У оператора должна быть соответствующая лицензия ФСБ
Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов пояснил, что технология VPN сама по себе законна. Легальные VPN-сервисы, которые предоставляют операторы связи при наличии лицензии ФСБ, продолжат работать. Однако нелегальные будут постепенно блокироваться Роскомнадзором.
© Ferra.ru

Свинцов отметил, что технология VPN нужна для создания защищённых каналов связи, например, между банком и банкоматом. Легальный VPN можно официально купить у своего оператора связи, и такой оператор обязан иметь лицензию ФСБ. Эти сервисы работают в рамках российского законодательства и никаких претензий к ним нет.

Что касается бесплатных VPN, которыми массово пользуются россияне, они, как правило, нелегальные, пояснил депутат. Они подменяют IP-адреса и серверы, используя шифрование без соответствующей лицензии. Такие сервисы работают вне правового поля и будут блокироваться. То же касается мессенджеров: если у них есть лицензия ФСБ, они легальны, если нет — работать в России не имеют права.

«Все легальные VPN-сервисы как работали, так и продолжат работать, а нелегальные постепенно будут, скажем так, блокироваться со стороны Роскомнадзора и других служб», - рассказал депутат.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Россия
,
#VPN
,
#ФСБ
,
#В России