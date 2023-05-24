Свиньи помогли российским учеными найти способ восстановления спинного мозга

Исследователи из России разработали метод стимуляции посттравматического восстановления структуры и функций спинного мозга с помощью внеклеточных везикул — маленьких пузырьков внутри и извне клеток. Ученые испытали свою разработку на свиньях.

Состоящие из мембраны клеток везикулы участвуют в различных процессах внутри организма. Исследователи из Казанского федерального университета получили их их мезенхимных стволовых клеток свиней, после чего определили структуру и размер с помощью просвечивающей электронной микроскопии.

Для проверки эффективности своего метода ученые воспроизвели контузионную травму спинного мозга на уровне 11-го грудного позвонка свиньи. Такие повреждения соответствуют перелому позвонка и смещению его отломков в сторону спинномозгового канала. Воспроизвели специалисты при этом и гематому, возникающую перед тем, как пациент попадет на операционный стол.

Свиньям вводили две инъекции везикул: первую сделали через одну неделю после травмы, вторую — через три. В каудальном направлении от места травмы — области спинного мозга, которая подвергается наибольшим дегенеративным изменениям — площадь поврежденных тканей уменьшилась на 29%. Площадь же сохранной ткани увеличилась на 27%.

Результаты экспериментов свидетельствуют о частичном восстановлении двигательной активности у травмированных свиней, что, несомненно, является достижением, отмечают исследователи. В настоящее время Республиканской клинической больницы Минздрава Республики Татарстан проводятся пилотные клинические исследования метода на людях.