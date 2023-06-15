Связавший мутации с грехами российский ученый ушел в отставку со своего поста

На состоявшемся заседании бюро Отделения биологических наук Российской академии наук была принята отставка Александра Кудрявцева с поста главы Научного совета РАН по генетике и селекции .

Директор Института общей генетики РАН попросил об отставке сам, «по состоянию здоровья», сообщает RTVI со ссылкой на источник в РАН. На пост председателя совета назначен научный руководитель руководимого Кудрявцевым института Николай Янковский. Решение бюро должен утвердить Президиум РАН.

В марте на научно-богословской конференции в Минске генетик выступил с докладом об устройстве мира. В частности, Кудрявцев со ссылкой на свой график, который «можно часто найти в интернете», заявил, то в прошлом продолжительность жизни людей достигала 900 лет. Причиной же мутаций, вызывающих генетические заболевания, член-корреспондент РАН назвал грехи — «первородный и личный». Из-за грехопадения людей Вселенная впала в «тление», уверен генетик.

С критическими заявлениями относительно выступления Кудрявцева выступили Комиссия РАН по борьбе с лженаукой при Президиуме РАН и Бюро Отделения биологических наук РАН. В последнем подчеркивалось, что позиция Кудрявцева отражает его частное мнение и ни в коей мере — позицию ОБН РАН.