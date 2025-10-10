Т-Банк поддержал создание второй платежной системы в России

Как отметил директор департамента ключевых экосистемных продуктов Т-Банка Сергей Хромов, наличие альтернативной системы повысит устойчивость платежной инфраструктуры страны, особенно в случае возможных сбоев. По его словам, конкуренция является основным драйвером технологического развития.

Инициатива реализуется в рамках Объединения банков, которое изначально было ориентировано на развитие новых платежных решений. Хромов подчеркнул, что создаваемая система должна быть открытой для всех участников рынка.

Со своей стороны, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о готовности регулятора рассмотреть предложение кредитных организаций. Она отметила, что если банки готовы направить средства на создание альтернативной системы, а не на кредитование, то такой вариант возможен.