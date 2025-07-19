Т-Банк представил конкурента китайским ИИ-моделям DeeSeek и Qwen

Модель можно будет использовать бесплатно для создания ИИ-агентов, ранее для этого использовались только указанные китайские нейросети. Стоимость разработки модели составила порядка 120 млн рублей.

Модель является «рассуждающей», что значительно снижает вероятность выдачи ложной информации или ошибочных ответов. Благодаря гибридным рассуждениям нейросеть может решать сложные аналитические задачи, структурированно и логично рассуждать и планировать собственные действия, а также выдвигать гипотезы и опровергать их.