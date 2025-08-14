Т-Банк запустил сервис отслеживания посылок от 1000 компаний

Функция позволяет не только отслеживать грузы, но и сохранять историю отправлений, давать им индивидуальные названия и получать уведомления о доставке. Для доступа к сервису не обязательно быть клиентом банка — достаточно зайти в раздел «Для частных лиц» на сайте, выбрать вкладку «Город» и найти соответствующий инструмент.

Антон Логинов, вице-президент Т-Банка по клиентскому опыту, отметил, что новый сервис создан в рамках стратегии «дофамин-банкинга», направленной на повышение удобства цифровых услуг. По его словам, банк учитывает потребности как частных лиц, отслеживающих личные отправления, так и предпринимателей, организующих доставку товаров.

Кроме того, сервис поддерживает международные перевозки — статус посылок из зарубежных компаний теперь можно проверять прямо в личном кабинете, без посещения их сайтов или ожидания писем на почту.

Согласно данным аналитиков Т-Data, клиенты Т-Банка за последние два года совершили свыше 80 млн платежей в адрес транспортных компаний. Чаще всего пользователи оплачивали услуги «Яндекс Доставки» (39%), «Почты России» (28%) и СДЭК (27%). На остальные перевозчиков, включая «Деловые линии» и Dostavista, пришлось по 3%.

Аналитики изучили географию и демографию пользователей транспортных услуг. Больше всего отправлений приходится на Москву (27%), затем следуют Санкт-Петербург (8%), Екатеринбург (4,4%), Краснодар (3,6%) и Новосибирск (3,1%).

Мужчины чаще заказывают быструю курьерскую доставку (51%) и мейл-форвардинг* (60%), а женщины — пользуются «Почтой России» (52%). Молодые люди 20−29 лет предпочитают экспресс-доставку, тогда как клиенты 35−39 лет чаще выбирают почту и пересылку товаров из-за рубежа.

Также выявлена связь между доходом и выбором сервиса: 56% пользователей мейл-форвардинга зарабатывают более 120 тыс. рублей в месяц. Среди клиентов курьерских служб таких 37%, а среди отправляющих посылки через «Почту России» — только 30%.