Т2 нашел способ обеспечить мобильную связь при ограничениях

Для получения доступа абонентам потребуется пройти простую процедуру верификации, включая капчу. После подтверждения пользователи смогут пользоваться интернетом в течение 12 часов, после чего процедуру нужно будет повторить.

Решение создано в соответствии с ранее согласованной Минцифры схемой доступа к мобильному интернету в особых условиях. Как пояснял министр Максут Шадаев, система позволит сохранить доступ к ключевым сервисам — службам такси, доставки и маркетплейсам.

При активации ограничений пользователи смогут получить доступ к «белому списку» популярных сервисов через капчу. Скорость соединения при этом останется неизменной. В перечень войдут только проверенные и социально значимые онлайн-платформы.