Т2 нашел способ обеспечить мобильную связь при ограничениях

Опубликовано 08 августа 2025, 17:461 мин.
Т2 нашел способ обеспечить мобильную связь при ограниченияхРешение для абонентов при введении ограничений
Оператор Т2 разработал механизм временного доступа к мобильному интернету при введении ограничительных мер. Технология уже прошла тестирование и готова к применению.
© Ferra.ru
Для получения доступа абонентам потребуется пройти простую процедуру верификации, включая капчу. После подтверждения пользователи смогут пользоваться интернетом в течение 12 часов, после чего процедуру нужно будет повторить.
Решение создано в соответствии с ранее согласованной Минцифры схемой доступа к мобильному интернету в особых условиях. Как пояснял министр Максут Шадаев, система позволит сохранить доступ к ключевым сервисам — службам такси, доставки и маркетплейсам.
При активации ограничений пользователи смогут получить доступ к «белому списку» популярных сервисов через капчу. Скорость соединения при этом останется неизменной. В перечень войдут только проверенные и социально значимые онлайн-платформы.