Т2 обеспечил доступ к ключевым онлайн-сервисам при ограничениях

Абоненты могут пользоваться ключевыми сервисами без дополнительных настроек. В список доступных ресурсов вошли: портал Госуслуг, мессенджеры ВКонтакте и OK, маркетплейсы Ozon и Wildberries, поисковые системы Яндекс и Mail.ru, навигационный сервис 2ГИС, а также сайты государственных учреждений.

Техническая инфраструктура оператора функционирует в соответствии с требованиями федеральных и региональных властей. Решение поддерживает баланс между защитой критической инфраструктуры и обеспечением доступа граждан к важным цифровым сервисам.

Как отметила заместитель генерального директора Т2 Ирина Лебедева, это компромиссный вариант, решающий проблему доступа к социально значимым ресурсам без нарушения мер безопасности. Оператор продолжит отслеживать обратную связь и при необходимости расширять список доступных сервисов.

Доступ предоставляется в рамках действующих тарифных планов и не требует дополнительной оплаты. Решение было реализовано в кратчайшие сроки с учётом потребностей абонентов и текущей операционной обстановки.