Т2 запустила звонки по Wi‑Fi во всех регионах России

Компания рассказала в пресс-релизе, что внедрение VoWiFi позволит абонентам Т2 получить возможность совершать и принимать звонки даже при слабом или полном отсутствии сигнала от внешних базовых станций. Для этого достаточно иметь доступ к сети Wi-Fi.

Работы по внедрению VoWiFi стартовали в марте 2025 года, когда функционал стал доступен в Тамбове и Ставрополе. После технология была расширена на Москву и Санкт-Петербург. При этом специалисты оператора каждую неделю подключали до 13 новых регионов. Подобно запуску VoLTE в 2024 году, Т2 стремилась так же максимально быстро обеспечить абонентов новой функцией, и работы были завершены менее чем за полгода.

Сейчас технология VoWiFi активно используется в 64 регионах покрытия Т2 и доступна пользователям, чьи устройства поддерживают эту услугу. Для активации новой функции достаточно включить VoWiFi в настройках телефона. Особенно полезна эта функция для удалённых районов, офисных зданий, подвалов и других мест со слабым сигналом. Звонки по VoWiFi тарифицируются по стандартным расценкам на голосовой трафик, без дополнительных сборов за услугу.

«Запуск технологии VoWiFi во всех регионах присутствия Т2 – важный этап в развитии нашей технологической инфраструктуры и расширении возможностей для наших клиентов. Мы создаём условия, при которых качество связи не зависит от географии и точного местоположения человека: будь то центр оживлённого мегаполиса или подвальное помещение удалённого населённого пункта, абонент получает стабильную и чёткую голосовую связь через любую сеть Wi-Fi. Это новый уровень доступности и надёжности мобильных услуг для каждого клиента Т2», — рассказал технический директор Т2 Алексей Дмитриев.