В России
Опубликовано 19 июня 2026, 13:10
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ТАСС: беспилотники Supercam испытали как ретрансляторы связи на 20 км

Обеспечивается защита передачи голоса, текста и видео
Группа компаний «Беспилотные системы» протестировала на БПЛА Supercam S350 систему ретрансляции, которая обеспечивает защищённую передачу данных на расстояние до 20 км между абонентами. Устройство позволяет обмениваться голосовой, текстовой и видеоинформацией в обоих направлениях, а также раздавать интернет в местах без связи. Испытания прошли в полевых условиях.
ТАСС: беспилотники Supercam испытали как ретрансляторы связи на 20 км

© Ferra.ru

Как рассказала представитель компании на выставке «Национальная безопасность. Беларусь — 2026», ретранслятор, установленный на беспилотник, работает в режиме полного дуплекса. Это значит, что связь идёт одновременно в обе стороны. Например, штаб в тылу сможет обмениваться информацией с разведывательными группами на передовой или с расчётом комплекса во время оперативного запуска дрона.

Система предназначена для обеспечения связи в условиях, где обычные каналы недоступны. Дальность передачи — до 20 км. Испытания подтвердили работоспособность решения, которое может использоваться как в военных, так и в гражданских целях — для связи в удалённых районах, при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или для обеспечения интернетом временных лагерей.

«Мы продолжаем работу над системой связи. Например, недавно в полевых условиях протестировали систему ретрансляции, которая обеспечивает передачу данных на расстоянии до 20 км между абонентами. Ретранслятор, установленный на беспилотник, позволяет передавать голосовую, текстовую и видеоинформацию по защищённому каналу связи в обоих направлениях (полный дуплекс), раздавать интернет на точки, где нет связи», — сказала собеседник ТАСС.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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