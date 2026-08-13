ТАСС: отечественные инсулины заместили импортные по нескольким позициям

Кроме того, в 2025 году количество упаковок отечественного инсулина гларгина увеличилось почти на 18% по сравнению с 2024 годом. В ведомстве подчеркнули, что российские инсулины не уступают импортным по качеству и эффективности, а по доступности и стабильности поставок уже превосходят их. Все препараты проходят необходимые этапы контроля и соответствуют стандартам качества.

По данным Росздравнадзора, доля поставок отечественных инсулинов на внутренний рынок устойчиво превышает 80% по нескольким позициям, что свидетельствует о доверии со стороны медицинского сообщества и пациентов. Эффективность и профиль безопасности подтверждены многолетней практикой использования в российских лечебных учреждениях.

«В России сегодня устойчиво обеспечена доступность инсулинов для пациентов. По целому ряду препаратов — в частности, с МНН Инсулин двухфазный [человеческий генно-инженерный], а также с МНН Инсулин лизпро и Инсулин лизпродвухфазный - импорт замещен отечественными лекарствами», — сказано в сообщении Росздравнадзора.