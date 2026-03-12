В России
Опубликовано 12 марта 2026, 15:10
ТАСС: создание нейтринного телескопа на Байкале займёт пять лет

Российско-китайский проект развёрнут до 2030 года
Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН Жан-Арыс Джилкибае рассказал ТАСС, что учёные планируют в 2026–2030 годах развернуть на Байкале крупнейший в мире нейтринный телескоп HUNT. Комплекс разместят в середине акватории озера, а береговой центр наблюдения — в Байкальске. Проект совместный: китайские коллеги предложили участие России, так как детектор такого масштаба возможен только на Байкале. Телескоп поможет изучать космические процессы, свойства материи и тёмную материю.
Нейтринный телескоп HUNT нужен учёным, чтобы получать информацию о процессах в ядрах звёзд, сверхновых и чёрных дырах. Также с его помощью планируют изучать свойства материи, проверять стандартную модель физики частиц, искать тёмную материю и даже оценивать распределение радиоактивных элементов внутри Земли. Проект изначально разрабатывался китайской стороной, но позже партнёры пришли к тому, что такой масштабный детектор можно построить только на Байкале, и предложили участие российским физикам.

Комплекс разместят прямо в воде — в середине акватории озера. Он будет состоять из 55 тысяч оптических модулей, которые станут регистрировать слабые вспышки света от взаимодействий нейтрино. В Байкальске, построят центр для сбора и обработки данных. Чтобы соединить подводную часть с берегом, по дну озера придётся проложить специальный кабель.

Сейчас учёные заняты проектированием и подготовкой. Одна из ключевых задач — создать маломерные суда для прокладки кабеля. По словам Джилкибаева, на озере это сделать проще, чем в океане, и уже есть компании, готовые помочь. Развертывание займёт около пяти лет, до 2030 года.

«Сам проект первоначально разрабатывался китайскими коллегами, а потом они когда поняли, что такой детектор возможен только на Байкале, предложили [российским ученым] участие. Мы оценили свои возможности и думаем, что это вполне реально», — подчеркнул учёный.